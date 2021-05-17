Парижские кондитеры за три дня создали самый большой в мире торт «Опера»

Париж, 17 мая. Французские кондитеры создали самый большой в мире торт «Опера». На изготовление десерта с кофейным и шоколадным кремом у них ушло 100 кг продуктов.

Над созданием торта кондитеры трудились три дня. Они использовали тысячу яиц и 36 кг шоколада. Десерт был готов в воскресенье, 16 мая.

Длина торта составила 30,73 м. Расположили его на столах у дворца Гарнье, где находится Парижская опера. Из-за коронавирусных ограничений, действующих во Франции, записываться на дегустацию «Оперы» пришлось заранее.

Пришедшим гостям раздали примерно три тысячи кусков торта. Остальное передали студенческим ассоциациям.

Сотрудники Орегонского зоопарка ранее сделали необычный подарок бобру по имени Мейпл. Ему достался на день рождения деревянный торт.