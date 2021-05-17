Функция по снятию наличных с чужой карты станет доступна в России

Москва, 17 мая. Четыре российских банка запустят сервис для снятия наличных с чужой карты по QR-коду. Последний можно будет сгенерировать в мобильном приложении.

Функция станет доступна уже со следующего года. Ее запустят в «Открытии», СКБ-банке,УБРиР и ВТБ. В настоящее время воспользоваться такой возможностью могут лишь клиенты «Тинькофф», передает газета «Известия».

Владелец карты сможет сгенерировать QR-код на определенную сумму в мобильном приложении. Затем код можно отправить другому человеку, чтобы тот снял наличные в любом банкомате организации, даже если не является клиентом банка.

Внедрение такой системы позволит расширить возможности получения денег людьми, которые не имеют банковские карты. Вместе с этим могут появиться новые риски, связанные с мошенничеством.

Банки в России обяжут объяснять заемщикам причину отказа в предоставлении ипотечных каникул. Соответствующий проект закона одобрен Госдумой во втором и третьем чтениях.