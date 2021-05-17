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Общество
Красноярск вошел в топ-3 городов по снижению стоимости ЖКУ
07:03
Происшествия
Пьяный водитель опрокинул иномарку в кювет под Омском
07:01
Общество
Американские исследователи научились определять алкоголиков по группе крови
07:00
Общество
Предупрежден — значит вооружен: ФАН о распространенных видах мошенничества
06:58
Экономика
Минсельхоз разработает меры по предотвращению роста цен на сахар
06:54
Шоу-бизнес
Успех главного «вампира»: как Роберт Паттинсон достиг вершины карьеры к 35 годам
06:51
Общество
«Кролик Питер — 2» собрал за первые дни проката свыше 99 млн рублей
06:50
Общество
Коллеги Билла Гейтса рассказали о его неудачах в романах с подчиненными
06:39
Происшествия
Пожилая украинка по пояс провалилась под плитку на тротуаре
06:38
Общество
Парижские кондитеры за три дня создали самый большой в мире торт «Опера»
06:30
Общество
Москвичей предупредили о потеплении до +30 градусов 17 мая
06:29
Общество
Функция по снятию наличных с чужой карты станет доступна в России
06:27
Общество
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
06:15
Армия
ВМФ России получит около 40 кораблей различного назначения в 2021 году
06:06
Общество
Индийский чай может подорожать из-за коронавируса и засухи
06:00
Общество
Пьянству бой: история сухого закона в СССР
05:55
Спорт
Хоккеист «Тампы» Кучеров оформил дубль в первом матче после операции
05:53
Спорт
КНДР отказалась от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года
05:43
Общество
Опрос зафиксировал неготовность российских граждан к отключению интернета
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Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака

  /   Обновлено: 17 мая 2021 06:27
Общество
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
pixabay.com  /  Free-Photos

Москва, 17 мая. Представители четырех знаков зодиака имеют наиболее сильных ангелов-хранителей. Им удается воплощать в жизнь самые заветные мечты и реализовывать смелые планы.

Стрельцов оберегает Адначиил, который помогает во время путешествий, защищает от неудач и трудностей. Этот ангел-хранитель направляет своих подопечных на правильный жизненный путь, поэтому представители этого знака зодиака всегда уверены в себе и не бояться бросать вызовы судьбе.

Егалмиил покровительствует Рыбам, которых защищает от неудач и помогает в любовных и семейных делах. Рожденные под этим знаком зодиака редко страдают от проблем в личной жизни и разочарований. Их ангел-хранитель оказывает поддержку и в финансовой сфере.

Подопечными Бахрама, хранителя удачи и процветания, являются Близнецы. Они чувствуют покровительство своего ангела, поэтому всегда веселы и энергичны. Удача сопровождает их как на работе, так и в личной жизни.

Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
pixabay.com  / 

Дев защищает могущественный Кадмиила. Представители этого знака зодиака редко испытывают трудности в любовных делах, им везет не только в личной жизни, но и в деньгах.

Остальные знаки зодиака не должны думать, что у них нет ангелов-хранителей, отметили астрологи. Они также порекомендовали им дружить с перечисленными выше представителями зодиакального круга.

Китайские астрологи ранее рассказали, кому в мае улыбнется удача. Ими станут те, кто усердно трудится и работает над собой.

знаки зодиака защищенность ангелы
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