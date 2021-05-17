ВМФ России получит около 40 кораблей различного назначения в 2021 году

Москва, 17 мая. Военно-морскому флоту РФ передадут около 40 кораблей и судов различного назначения и класса до конца 2021 года.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о пополнениях ВМФ. В частности, в состав флота войдут четыре подводные лодки, шесть надводных кораблей, 22 катера и судна обеспечения.

Уточняется, что флот пополнится, в том числе, атомным подводным крейсером стратегического назначения четвертого поколения «Князь Олег» проекта «Борей-А», первой серийной подлодкой проекта «Ясень-М» «Новосибирск». В то же время, головной многоцелевой атомный подводный крейсер «Казань» однотипного проекта недавно принят в состав. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова члена коллегии Военно-промышленной комиссии и члена Морской коллегии при правительстве РФ Владимира Поспелова.

Ранее источник в судостроительной сфере сообщил о сроках завершения испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон». По его словам, испытания завершат к концу лета 2021 года.