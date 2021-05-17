Индийский чай может подорожать из-за коронавируса и засухи

Нью-Дели, 17 мая. Сбору урожая чая в Индии могут помешать резкий рост числа заболевших COVID-19 и засуха. Если ситуацию не взять под контроль, есть риск увеличения цен.

Крупнейший производитель чая в Индии находится в штате Ассам. Там расположены 90 плантаций. Зафиксировано около 500 случаев заболевания COVID-19, но для определения масштабов пандемии нужны дополнительные тесты, передает Financial Times со ссылкой на местную чайную ассоциацию.

Причиной роста заболеваемости COVID-19 среди работников плантаций могли стать условия жизни и труда, считают представители профсоюзов. Власти Индии открывают пункты вакцинации, но из-за дефицита доз не каждый сотрудник может получить прививку. Ситуация усугубляется засухой в Ассаме и других штатах на северо-востоке государства.

На днях в индийский город Хайдарабад поступила вторая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Россия, следуя союзническим отношениям, уже направляла в столицу страны гуманитарную помощь и медицинское оборудование.