Хоккеист «Тампы» Кучеров оформил дубль в первом матче после операции

Таллахасси, 17 мая. Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров забил две шайбы и отдал голевой пас в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра проходила против «Флориды».

«Тампа» на чужом льду одолела «Флориду» со счетом 5:4 в стартовой игре серии первого раунда плей-офф. Среди гостей дублем и передачей отметился Никита Кучеров (25-я и 35-я минуты), также отличились Блейк Коулман (8) и Брейден Пойнт (54, 59). В составе «Флориды» ворота противников смогли поразить Александр Барков (10), Картер Вераге (17), Джонатан Юбердо (42) и Оуэн Типпетт (45).

Кучеров не смог принять участие ни в одной игре регулярного чемпионата. Россиянин не выступал за свой клуб с 28 сентября 2020 года, пишет RT.

Недавно россиянин Кирилл Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по голам в дебютном сезоне. Форвард смог отличиться 19 раз.