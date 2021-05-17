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17 мая 07:16
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07:04
Общество
Красноярск вошел в топ-3 городов по снижению стоимости ЖКУ
07:03
Происшествия
Пьяный водитель опрокинул иномарку в кювет под Омском
07:01
Общество
Американские исследователи научились определять алкоголиков по группе крови
07:00
Общество
Предупрежден — значит вооружен: ФАН о распространенных видах мошенничества
06:58
Экономика
Минсельхоз разработает меры по предотвращению роста цен на сахар
06:54
Шоу-бизнес
Успех главного «вампира»: как Роберт Паттинсон достиг вершины карьеры к 35 годам
06:51
Общество
«Кролик Питер — 2» собрал за первые дни проката свыше 99 млн рублей
06:50
Общество
Коллеги Билла Гейтса рассказали о его неудачах в романах с подчиненными
06:39
Происшествия
Пожилая украинка по пояс провалилась под плитку на тротуаре
06:38
Общество
Парижские кондитеры за три дня создали самый большой в мире торт «Опера»
06:30
Общество
Москвичей предупредили о потеплении до +30 градусов 17 мая
06:29
Общество
Функция по снятию наличных с чужой карты станет доступна в России
06:27
Общество
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
06:15
Армия
ВМФ России получит около 40 кораблей различного назначения в 2021 году
06:06
Общество
Индийский чай может подорожать из-за коронавируса и засухи
06:00
Общество
Пьянству бой: история сухого закона в СССР
05:55
Спорт
Хоккеист «Тампы» Кучеров оформил дубль в первом матче после операции
05:53
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КНДР отказалась от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года
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КНДР отказалась от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года

Спорт
КНДР отказалась от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года
wikipedia.org  /  Roman Harak / CC BY-SA 2.0

Пхеньян, 17 мая. КНДР подтвердила отказ от участия в отборочных матчах мирового первенства по футболу, которое пройдет в Южной Корее в 2022 году.

Компания KBS со ссылкой на источник в Азиатской футбольной конфедерации распространила это сообщение 17 мая. По ее данным, Футбольная ассоциация КНДР уведомила о своем решении организацию еще в апреле. Причиной отказа стала угроза распространения пандемии коронавируса. По этой же причине Северная Корея отказалась от участия в Олимпийских играх, которые пройдут этим летом в Токио.

Совсем скоро стартует чемпионат Европы по футболу. Недавно главный тренер российской сборной Станислав Черчесов утвердил список игроков, которые примут участие в турнире.

футбол кндр чемпионат мира
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