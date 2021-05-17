КНДР отказалась от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года

Пхеньян, 17 мая. КНДР подтвердила отказ от участия в отборочных матчах мирового первенства по футболу, которое пройдет в Южной Корее в 2022 году.

Компания KBS со ссылкой на источник в Азиатской футбольной конфедерации распространила это сообщение 17 мая. По ее данным, Футбольная ассоциация КНДР уведомила о своем решении организацию еще в апреле. Причиной отказа стала угроза распространения пандемии коронавируса. По этой же причине Северная Корея отказалась от участия в Олимпийских играх, которые пройдут этим летом в Токио.

Совсем скоро стартует чемпионат Европы по футболу. Недавно главный тренер российской сборной Станислав Черчесов утвердил список игроков, которые примут участие в турнире.