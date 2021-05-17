Опрос зафиксировал неготовность российских граждан к отключению интернета

Москва, 17 мая. Полностью отказаться от использования интернета готовы лишь 12% россиян. Такие данные приведены в исследовании банка «Открытие».

Около 31% опрошенных рассказали, что готовы частично ограничить от себя от Сети. При этом 58% заявили, что не видят свою жизнь без интернета. Большинство респондентов, ответивших таким образом, проживают в Сибири и Московском регионе.

Примерно 62% опрошенных ответили, что реальная жизнь намного интереснее виртуальной. Одинаковый интерес от жизни в Сети и за пределами интернета испытывают 34% российских граждан и лишь 4% назвали обитание во всемирной паутине более увлекательным.

Недавно еще один опрос проводил «Райффайзенбанк». В нем россиян спрашивали о количестве денег, которое необходимо для исполнения заветной мечты.