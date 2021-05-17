Тигрицу Санду выпустили на волю из реабилитационного центра в Приморском крае

Благовещенск, 17 мая. Краснокнижное животное — тигрицу Санду, выпустили в Приморском крае из центра «Амурский тигр», где она находилась на реабилитации, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сообщалось, что животное хорошо перенесло транспортировку и спокойно отправилось обратно в дикую природу. Теперь тигрица поселилась в Амурской области.

«Тигрицу Санду выпустили сегодня в Архаринском районе между заказником «Андреевский» и природным парком «Бурейский»», — следует из сообщения.

Санда была отловлена весной прошлого года, когда ей было 10 месяцев. Тогда она была истощена и проходила лечение в специальном центре. Как сообщили специалисты, леса Архаринского района животному подходят по многим аспектам и в них Санда будет чувствовать себя хорошо.

Недавно в Приморье поймали амурского тигра в окрестностях села Филипповка. Животное долгое время пугало местных жителей. Сейчас за представителем Красной книги ухаживают в реабилитационном центре «Тигр».