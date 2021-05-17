Диетолог Филиппова развеяла миф о влиянии имбиря на похудение

Москва, 17 мая. Имбирь, содержащий в себе витамины С, B1 и B2, кальций, калий, железо, фосфор и другие полезные вещества, благотворно влияет на организм, но не на похудение.

Утверждение о том, что имбирь способствует снижению веса, является аналогией поиска волшебной таблетки для похудения. Это может произойти только в совокупности с комплексом мер по похудению, передает Пятый канал.

«Сам по себе имбирь и вещества, входящие в его состав, не могут способствовать снижению веса и уменьшению жировых отложений. Убеждение, что имбирь способствует снижению веса сродни поиску волшебной таблетки и какого-то волшебного способа похудения», — рассказала эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова.

Избавиться от лишнего веса можно с помощью занятий спортом, отказа от фастфуда и снижения употребления алкогольных напитков, подчеркнула специалист.

Ранее диетолог Андрей Бобровский назвал лучшее время для завтрака. По словам специалиста, лучшим временем для утреннего приема пищи считается первые полтора часа после пробуждения.