Необычное предложение руки и сердца создало большую пробку на Сахалине

Южно-Сахалинск, 17 мая. Мужчина сделал предложение возлюбленной на воздушном шаре, из-за чего образовался многокилометровый затор на дорогах Южно-Сахалинска.

Автолюбители с пониманием отнеслись к такой красивой и трогательной церемонии. Многие из водителей специально останавливали свои автомобили, чтобы запечатлеть происходящее на камеры своих мобильных телефонов. Главная особенность этого воздушного шара заключается в его низком полете над землей. Большой разноцветный объект уже в течение двух дней кружит над Южно-Сахалинском, сообщили очевидцы.

Недавно шотландка нечаянно отпустила в воздух шар с деньгами. Это произошло во время празднования дня рождения, когда героиня торжества открывала подарки от родственников.