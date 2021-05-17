Российские финансисты назвали альтернативу доллару

Москва, 17 мая. Вместо вложений в одну валюту необходимо собрать валютный портфель и совершать операции несколько раз в год, в этом случае выгода от них будет наиболее ощутимой.

Сейчас не самое лучшее время для валютных спекуляций из-за того, что Центробанк ужесточает денежно-кредитную политику, что обеспечит поддержку рублю в среднесрочной перспективе. Об этом агентству «Прайм» заявил инвестиционный стратег «Алор брокер» Павел Веревкин.

Кроме того, наиболее выгодно иметь в наличии разную валюту: евро, доллар, юань и обязательно рубль. Такой разнообразный состав инвестиционного портфеля даст возможность оперативно реагировать на новости об изменениях на рынке. Об этом заявил независимый инвестиционный консультант Сергей Звенигородский.

Ранее экономист, преподаватель университета «Синергия» Антон Рогачевский оценил влияние отмены льготной ипотеки на стоимость жилья в РФ. Со слов специалиста, снижение цен, скорее всего, можно ожидать только к середине 2022 года.