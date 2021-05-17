Сборы блокбастера Бекмамбетова «Девятаев» превысили 1 млн долларов

Москва, 17 мая. Военная драма режиссера Тимура Бекмамбетова «Девятаев» продолжает привлекать внимание зрителей. В прошедший уик-энд кинолента собрала 1 миллион долларов в прокате.

Сюжет военно-исторического блокбастера повествует об истории Героя Советского Союза Михаила Девятаева, который совершил побег из немецкого концентрационного лагеря на угнанном им бомбардировщике «Хейнкель». Главную роль в фильме исполнил Павел Прилучный, в прокат кинолента вышла 29 апреля 2021 года.

Ранее Актер Павел Прилучный после премьеры фильма «Девятаев» рассказал о самых сложных моментах работы над фильмом и похудении на 16 килограммов. Он назвал главным секретом похудения честность к самому себе.