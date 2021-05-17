Режиссер «Мстителей: Финал» пожаловался на ежедневные угрозы от фанатов DC

Москва, 17 мая. Американский режиссер Джеймс Ганн признался, что стал на постоянной основе получать негатив и угрозы со стороны фанатов «Отряда самоубийц». Об этом он сообщил в соцсети.

Ганн также является режиссером будущей ленты «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Сейчас на кинематографиста сыпятся многочисленные угрозы по причине вероятных смертей героев.

«Это угроза. Если вы убьете (имя персонажа скрыто), будете иметь дело с моей ненавистью», — процитировал Ганн слова пользователей.

Сам Ганн подчеркнул, что не желает зацикливаться на таких высказываниях слишком впечатлительных фанатов. Режиссер «просто хочет сосредоточиться на том, что любит делать». Ганн призвал фанатов кинокомиксов DC «не слишком привязываться» к персонажам.

Недавно Ганн рассказал, кого винить в случае провала новой части «Отряда самоубийц». Также он упомянул, что студия Warner Bros. дала ему полную творческую свободу в съемках новой экранизации DC.