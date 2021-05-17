Вильфанд спрогнозировал «опасное» солнце в ряде регионов РФ в ближайшие дни

Москва, 17 мая. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким, что говорит о риске для кожи и глаз. Это затронет ряд регионов РФ, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Повышенный уровень ультрафиолетового излучения продержится до вторника на юге Центрального федерального округа. Гражданам Липецкой, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областей советуют избегать нахождения на солнце в полдень, передает РИА Новости.

«В ближайшие дни, до вторника, будет повышенный уровень ультрафиолетового излучения, достигающий отметки шести-семи на самом юге ЦФО», — отметил метеоролог.

«Опасное» солнце ожидается на территории Северо-Кавказского федерального округа, на юге Пензенской, Саратовской, Самарской областей, на юге Башкирии, Хабаровского и в Приморском краях. В Сочи индекс ультрафиолетового излучения будет достигать восьми единиц.

Ряд российских регионов настигнет и «супержара». Температура будет достигать отметки +37 градусов. Высокие показатели продержатся на протяжении всей рабочей недели, предупредили синоптики.