Сбитый на «зебре» школьник в Южно-Сахалинске находится в реанимации

Южно-Сахалинск, 17 мая. Десятилетний пешеход попал под колеса Nissan Pathfinder в Южно-Сахалинске. Ребенка госпитализировали в реанимацию с ушибом головного мозга и переломом лобной кости.

Авария произошла в 08:35 понедельника (00:35 по Москве). Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, а водитель Nissan в этом время перестраивался из ряда в ряд, уточнили в региональном УГИБДД.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура Южно-Сахалинска взяла под свой контроль ход и итоги процессуальной проверки по факту ДТП.

В Тольятти в результате наезда автомобиля пострадали двое детей. Мальчики переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и попали под колеса Lada.