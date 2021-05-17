Мощное землетрясение зарегистрировано на северо-востоке Ирана

Боджнурд, 17 мая. Землетрясение магнитудой 5,3 по шкале Рихтера зафиксировано в северо-восточной части Ирана. Информацию об этом предоставил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков, случившихся в 03:54 по московскому времени, располагался на расстоянии 50 км к юго-западу от населенного пункта Боджнурд, передает RT. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, сообщили сейсмологи. Сообщения о жертвах и разрушениях на данный момент не поступали.

Недавно землетрясение произошло у берегов японского острова Хоккайдо. По данным местных сейсмологов, магнитуда подземных толчков составила 5,8 баллов.