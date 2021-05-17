Британка подхватила на вечеринке инфекцию и лишилась ноги

, 17 мая. Молодая девушка из небольшого английского городка Коррингем отправилась на мероприятие вместе со своими друзьями. Утром друг обнаружил ее задыхающуюся и немедленно вызвал скорую.

На вечеринке 25-летняя Лорен Бриггс поплавала в джакузи. Утром девушку нашли без сознания и доставили в ближайшую клинику, где у нее обнаружили менингококковую инфекцию. На протяжении 48 часов пациентка была подключена к аппарату жизнеобеспечения. Ей ампутировали правую ногу и пальцы левой ноги. Инфекция могла поступить в кровь через порез, который девушка получила во время купания, сообщили врачи.

Еще одна вечеринка закончилась трагедией в американском городе Колорадо-Спрингс. Один из гостей "тусовки" открыл стрельбу, результате которой шесть человек погибли. По данным полиции, стрельба началась после словесной перепалки между детьми, пишет RT.