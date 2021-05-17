Врачи США поделились секретами быстрого засыпания

Москва, 17 мая. Людям часто сложно уснуть после ночного пробуждения. Чтобы бессонная ночь не сказалась на самочувствии утром, врачи США раскрыли несколько секретов быстрого засыпания.

Специалисты советуют не смотреть на часы, чтобы не усиливать беспокойство. Для расслабления рекомендуется глубоко дышать, сложив руки на животе и закрыв глаза. Важно выдыхать через рот, приводит слова доктора Раджа Дасгупта Nine.

Еще один способ — медитация с включенной тихой музыкой или напряженными мышцами. Эксперты советуют перед сном записывать все беспокойства и благодарить за прошедший день. Важно исключить свет, учитывая тот, что исходит от гаджетов. Если сон не приходит в течение 20 минут, рекомендуется встать и что-то делать монотонно.

В момент когда заснуть не получается, не стоит ругать себя. Так мозг продолжит работать и давать новые темы для размышлений. Доктор Синтия Акрилла советует посочувствовать себе или пожалеть.

Иногда сбитый режим может предупреждать о различных заболеваниях. Если человек просыпается поздно и страдает от ожирения, то у него повышается риск развития диабета второго типа или проблемы с сердцем и сосудами.