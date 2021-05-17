WP: Запад отвернется от Украины из-за возможной военной агрессии Киева

Вашингтон, 17 мая. НАТО и США не будут оказывать Украине помощь, если страна выступит агрессором. Об этом пишут авторы американского издания Washington Post.

Украина, при наступательных действиях в Донбассе или Крыму, может остаться без поддержки США и Североатлантического альянса. Издание отмечает, что если сам Киев пойдет на эскалацию, то об оказании военной помощи Запада можно забыть. Журналисты привели результаты опроса экспертов, согласно которым США и их союзники будут политически поддерживать Украину. Однако во всех вариантах Запад будет стремиться к сдержанности Киева, чтобы не вмешиваться непосредственно в военные действия.

Кроме того, авторы Washington Post считают, что президент Украины Владимир Зеленский, столкнувшийся с падением рейтинга общественного одобрения, занял более жесткую позицию относительно России.

Ранее американские аналитики высказали мнение, что приезд госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев обернулся довольно положительными последствиями для России. По их мнению, госсекретарь США ограничился риторической «болтовней» и не поддержал Киев.