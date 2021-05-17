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17 мая 05:45
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новостей
05:43
Общество
Опрос зафиксировал неготовность российских граждан к отключению интернета
05:41
Общество
Тигрицу Санду выпустили на волю из реабилитационного центра в Приморском крае
05:33
Общество
Диетолог Филиппова развеяла миф о влиянии имбиря на похудение
05:30
Общество
Необычное предложение руки и сердца создало большую пробку на Сахалине
05:28
Экономика
Российские финансисты назвали альтернативу доллару
05:26
Общество
Сборы блокбастера Бекмамбетова «Девятаев» превысили 1 млн долларов
05:23
Общество
Режиссер «Мстителей: Финал» пожаловался на ежедневные угрозы от фанатов DC
05:22
Общество
Вильфанд спрогнозировал «опасное» солнце в ряде регионов РФ в ближайшие дни
05:20
Происшествия
Сбитый на «зебре» школьник в Южно-Сахалинске находится в реанимации
05:03
Происшествия
Мощное землетрясение зарегистрировано на северо-востоке Ирана
05:00
Общество
Местные жители рассказали, где найти один из лучших пляжей на побережье Севастополя
04:59
Общество
Британка подхватила на вечеринке инфекцию и лишилась ноги
04:58
Общество
Врачи США поделились секретами быстрого засыпания
04:42
Политика
WP: Запад отвернется от Украины из-за возможной военной агрессии Киева
04:41
Общество
Косточки абрикоса и персика могут нести смертельную угрозу для детей
04:35
Общество
Три человека пострадали при пожаре на площади 100 «квадратов» в Приморье
04:25
Армия
Россия может продолжить строительство серии атомных субмарин «Борей»
04:24
Политика
Жириновский заявил о девственной чистоте ЛДПР
04:13
Спорт
Гол вратаря Алиссона помог «Ливерпулю» вырвать победу на последних минутах матча
04:07
Спорт
Футболистки «Барселоны» впервые в истории выиграли женскую Лигу чемпионов
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WP: Запад отвернется от Украины из-за возможной военной агрессии Киева

Политика
WP: Запад отвернется от Украины из-за возможной военной агрессии Киева
flickr.com  /  Ministry of Defense of Ukraine

Вашингтон, 17 мая. НАТО и США не будут оказывать Украине помощь, если страна выступит агрессором. Об этом пишут авторы американского издания Washington Post.

Украина, при наступательных действиях в Донбассе или Крыму, может остаться без поддержки США и Североатлантического альянса. Издание отмечает, что если сам Киев пойдет на эскалацию, то об оказании военной помощи Запада можно забыть. Журналисты привели результаты опроса экспертов, согласно которым США и их союзники будут политически поддерживать Украину. Однако во всех вариантах Запад будет стремиться к сдержанности Киева, чтобы не вмешиваться непосредственно в военные действия.

Кроме того, авторы Washington Post считают, что президент Украины Владимир Зеленский, столкнувшийся с падением рейтинга общественного одобрения, занял более жесткую позицию относительно России.

Ранее американские аналитики высказали мнение, что приезд госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев обернулся довольно положительными последствиями для России. По их мнению, госсекретарь США ограничился риторической «болтовней» и не поддержал Киев.

украина сша эскалация washington post
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