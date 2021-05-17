Косточки абрикоса и персика могут нести смертельную угрозу для детей

Москва, 17 мая. Дети рискуют умереть от косточек абрикоса или персика из-за ядовитой жидкости. Об этом предупредил доктор и телеведущий Александр Мясников.

В косточках абрикоса и персика содержится легкоподвижная ядовитая жидкость, которая называется синильная кислота. Она способна спровоцировать отравление вплоть до летального исхода, передает «Россия-1».

«Ежегодно умирают дети, которые едят эти ядрышки, именно от отравления синильной кислотой летом», — объяснил Мясников.

У детей часто случается аллергическая реакция на персики. Чтобы избежать неприятностей, биолог Екатерина Баранова советует отварить фрукты или очистить шкурку и внутреннюю их часть.

Аллергическую реакцию могут вызвать кислые фрукты и ягоды, которые попадают в пустой желудок. В этих продуктах содержится много вредной кислоты, которая негативно сказывается на здоровье ЖКТ.