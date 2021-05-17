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05:43
Общество
Опрос зафиксировал неготовность российских граждан к отключению интернета
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Тигрицу Санду выпустили на волю из реабилитационного центра в Приморском крае
05:33
Общество
Диетолог Филиппова развеяла миф о влиянии имбиря на похудение
05:30
Общество
Необычное предложение руки и сердца создало большую пробку на Сахалине
05:28
Экономика
Российские финансисты назвали альтернативу доллару
05:26
Общество
Сборы блокбастера Бекмамбетова «Девятаев» превысили 1 млн долларов
05:23
Общество
Режиссер «Мстителей: Финал» пожаловался на ежедневные угрозы от фанатов DC
05:22
Общество
Вильфанд спрогнозировал «опасное» солнце в ряде регионов РФ в ближайшие дни
05:20
Происшествия
Сбитый на «зебре» школьник в Южно-Сахалинске находится в реанимации
05:03
Происшествия
Мощное землетрясение зарегистрировано на северо-востоке Ирана
05:00
Общество
Местные жители рассказали, где найти один из лучших пляжей на побережье Севастополя
04:59
Общество
Британка подхватила на вечеринке инфекцию и лишилась ноги
04:58
Общество
Врачи США поделились секретами быстрого засыпания
04:42
Политика
WP: Запад отвернется от Украины из-за возможной военной агрессии Киева
04:41
Общество
Косточки абрикоса и персика могут нести смертельную угрозу для детей
04:35
Общество
Три человека пострадали при пожаре на площади 100 «квадратов» в Приморье
04:25
Армия
Россия может продолжить строительство серии атомных субмарин «Борей»
04:24
Политика
Жириновский заявил о девственной чистоте ЛДПР
04:13
Спорт
Гол вратаря Алиссона помог «Ливерпулю» вырвать победу на последних минутах матча
04:07
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Россия может продолжить строительство серии атомных субмарин «Борей»

Армия
Россия может продолжить строительство серии атомных субмарин «Борей»
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Москва, 17 мая. Производство серии атомных стратегических подводных ракетоносцев проекта 955 «Борей» может быть продолжено после окончания строительства девятой и десятой субмарины.

Подводные ракетоносцы показали себя как удачный проект, который имеет хорошие перспективы по модернизации, пишет РИА Новости со ссылкой на слова члена коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, члена Морской коллегии при правительстве России Владимира Поспелова.

Спикер не уточнил количество дополнительных «Бореев», однако отметил, что в Договоре о стратегических наступательных вооружениях указана возможная максимальная численность пусковых установок и боезарядов. Именно этими параметрами определяется число субмарин.

Ранее информатор в области судостроения сообщил о сроках завершения испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон». По словам источника, тестирование завершат к концу лета 2021 года.

россия борей атомная подводная лодка
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