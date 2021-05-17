Россия может продолжить строительство серии атомных субмарин «Борей»

Москва, 17 мая. Производство серии атомных стратегических подводных ракетоносцев проекта 955 «Борей» может быть продолжено после окончания строительства девятой и десятой субмарины.

Подводные ракетоносцы показали себя как удачный проект, который имеет хорошие перспективы по модернизации, пишет РИА Новости со ссылкой на слова члена коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, члена Морской коллегии при правительстве России Владимира Поспелова.

Спикер не уточнил количество дополнительных «Бореев», однако отметил, что в Договоре о стратегических наступательных вооружениях указана возможная максимальная численность пусковых установок и боезарядов. Именно этими параметрами определяется число субмарин.

Ранее информатор в области судостроения сообщил о сроках завершения испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон». По словам источника, тестирование завершат к концу лета 2021 года.