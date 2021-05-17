Жириновский заявил о девственной чистоте ЛДПР

Москва, 17 мая. ЛДПР за всю историю своего существования не вступала ни в какие политические союзы, что делает ее «чистой». Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский.

Гражданам есть за что упрекнуть все действующие фракции, кроме ЛДПР. Либерально-демократическая партия России представляет собой «девственницу на политическом поле».

«С чем приедет «Единая Россия» к гражданам? Им скажут: почему вы ничего не сделали, вы уже 20 лет правительственная партия? С чем коммунисты приедут или «Справедливая Россия»? Их заплюют, закидают камнями! Скажут: какой новый социализм, вы нам обещали коммунизм еще 40 лет назад! Им всем не с чем идти, их всех избиратель презирает как обманщиков и мошенников. А ЛДПР чиста», — заявил Жириновский в интервью газете «КоммерсантЪ».

Жириновский ранее предложил переименовать должность президента России. По его мнению, идеальной формой правления является монархия, а руководителем должен быть верховный правитель.