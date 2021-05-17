Гол вратаря Алиссона помог «Ливерпулю» вырвать победу на последних минутах матча

Уэст-Бромидж, 17 мая. Голкипер английского «Ливерпуля» Алиссон на последних минутах матча покинул свои ворота и откликнулся на передачу партнера с углового, точно пробив в угол.

Гол получился весьма эффектным, а сам Алиссон стал первым голкипером в истории клуба, забившим в официальных матчах, передает RT. Матч «Ливерпуля» против «Вест Бромвича» завершился со счетом 2:1 в пользу «мерсисайдцев». Вратарь посвятил забитый мяч своему погибшему отцу.

«Я был слишком эмоционален в последний месяц. Со мной и моей семьей произошло много всего, но футбол», — это моя жизнь, — заявил Алиссон в послематчевом интервью.

Недавно состоялся финальный матч Кубка Англии по футболу. В нем «Лестер» с минимальным счетом переиграл «Челси» и впервые в своей истории стал обладателем этого трофея.