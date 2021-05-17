Футболистки «Барселоны» впервые в истории выиграли женскую Лигу чемпионов

Гетеборг, 17 мая. Финальный поединок Лиги чемпионов среди женских команд прошел в шведском Гетеборге. В этом матче встретились футболистки «Барселоны» и «Челси».

Встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу каталонского клуба. Женская команда из Барселоны впервые в своей истории выиграла Лигу чемпионов, пишет RT.

В составе «Барселоны» забитыми голами отличились Алексия Путельяс, Айтана Бонмати и Каролине Грэм-Хансен. У «Челси» один гол забила Мелани Лойпольц. Правда, в собственные ворота.

Мужской состав «Барселоны», как стало известно ранее, может лишиться права выступать в еврокубковых матчах на два года. Такие санкции УЕФА применит, если каталонский клуб не выйдет из Суперлиги.