Баскетболист потерял сознание и умер во время любительской игры в Москве

Москва, 17 мая. Полуфинальный матч любительского турнира по баскетболу омрачился смертью одного из спортсменов. Иван Паршаков, которому было 26 лет, умер во время игры.

Самочувствие баскетболиста начало резко ухудшаться за 29 секунд до конца игры. Медики предприняли попытку оказать ему необходимую помощь, однако спасти спортсмена не получилось.

Происшествие случилось в рамках матча «Метеор» — «Профит-Баскет — 3». Команды соревновались за трофей межрегиональной любительской баскетбольной лиги (МЛБЛ), передает «Чемпионат».

Недавно стало известно о смерти известного спортивного комментатора Леонида Генусова. Футбольный эксперт скончался на 63-м году жизни.