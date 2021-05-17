«Три трупа, не считая собаки»: спор из-за пса закончился смертельной стрельбой в Алабаме

Бирмингем, 17 мая. Четверо полицейских в американском штате Алабама были госпитализированы после стрельбы в многоквартирном доме. Инцидент был спровоцирован спором из-за собаки.

Полиции Бирмингема, столицы штата Алабама в США, поступило сообщение о двух раненых на одной из улиц города. Прибыв на место правоохранители обнаружили мертвого мужчину и раненую женщину, которая сообщила приметы стрелявшего. Злоумышленник начал пальбу на почве конфликта из-за собаки, передает FoxNews.

После получения и оформления ордера, полиция выдвинулась на обыск в квартиру подозреваемого. Однако по прибытии офицеры попали под обстрел. В результате стычки подозреваемый был ликвидирован, а четверо полицейских доставлены в ближайшую больницу.

Ранее телеканал CBC со ссылкой на местную полицию сообщил о пяти раненых в результате стрельбы в городе Этобико (США). Инцидент произошел в провинции Онтарио.