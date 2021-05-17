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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:07
Спорт
Футболистки «Барселоны» впервые в истории выиграли женскую Лигу чемпионов
04:04
Происшествия
Баскетболист потерял сознание и умер во время любительской игры в Москве
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«Три трупа, не считая собаки»: спор из-за пса закончился смертельной стрельбой в Алабаме
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Вильфанд предупредил жителей части регионов РФ о будущей «супержаре»
03:38
Общество
Работающие больше 55 часов в неделю рискуют умереть от инсульта
03:27
Происшествия
Десятки вагонов с «опасными» веществами загорелись в США
03:15
Происшествия
Израильская армия сообщила о новых авиаударах по сектору Газа
03:08
Общество
Кинотеатры и рестораны Великобритании вернутся к работе с 17 мая
03:05
Спорт
Дзюба иронично высказался о видео с его самоудовлетворением
03:00
Шоу-бизнес
Топ-7 фильмов с участием Меган Фокс
02:59
Происшествия
Пьяные москвичи перевернулись на квадроцикле в районе Мытищ
02:54
Общество
Голикова предложила расширить использование материнского капитала
02:53
Происшествия
Водитель сбил двух детей на пешеходном переходе в Самарской области
02:50
Общество
«Родительский контроль» за финансами подростков может появиться в России
02:34
Общество
Диетолог Бобровский назвал лучшее время для завтрака
02:14
Происшествия
Подросток из Петербурга подвесил за ошейник собаку и стал ею размахивать
02:13
Общество
Дачникам назвали четыре простых способа по преображению участка в курорт
02:10
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«Три трупа, не считая собаки»: спор из-за пса закончился смертельной стрельбой в Алабаме

Происшествия
«Три трупа, не считая собаки»: спор из-за пса закончился смертельной стрельбой в Алабаме
pixabay.com  /  White_Bull_Films

Бирмингем, 17 мая. Четверо полицейских в американском штате Алабама были госпитализированы после стрельбы в многоквартирном доме. Инцидент был спровоцирован спором из-за собаки.

Полиции Бирмингема, столицы штата Алабама в США, поступило сообщение о двух раненых на одной из улиц города. Прибыв на место правоохранители обнаружили мертвого мужчину и раненую женщину, которая сообщила приметы стрелявшего. Злоумышленник начал пальбу на почве конфликта из-за собаки, передает FoxNews.

После получения и оформления ордера, полиция выдвинулась на обыск в квартиру подозреваемого. Однако по прибытии офицеры попали под обстрел. В результате стычки подозреваемый был ликвидирован, а четверо полицейских доставлены в ближайшую больницу.

Ранее телеканал CBC со ссылкой на местную полицию сообщил о пяти раненых в результате стрельбы в городе Этобико (США). Инцидент произошел в провинции Онтарио.

сша полиция перестрелка
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Все новости / Происшествия / «Три трупа, не считая собаки»: спор из-за пса закончился смертельной стрельбой в Алабаме
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