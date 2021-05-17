Вильфанд предупредил жителей части регионов РФ о будущей «супержаре»

Москва, 17 мая. Столбики термометров будут подниматься до 37 градусов в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях, сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Жителей Астраханской области в течение рабочей недели ожидают температуры до 36 градусов тепла. По словам синоптика, жителям Волгоградской и Астраханской областей следует готовиться к «супервысоким» температурам.

«Практически до конца рабочих дней следующей недели такая высокая температура... В Калмыкии тоже высокая», — поделился Вильфанд в диалоге с РИА Новости.

Однако в Ростовской области и в Краснодарском крае температура будет понижаться до 20-25 градусов. На Ямале, к примеру, прогнозируется температура на 10-12 градусов превышающая норму. В южных районах Сибири столбик термометра поднимется до 28 градусов выше нуля.

Недавно главный синоптик Петербурга Александр Колесов озвучил летний прогноз для жителей Северной столицы. По его словам, лето будет проходить в стандартном режиме.