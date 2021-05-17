Работающие больше 55 часов в неделю рискуют умереть от инсульта

Женева, 17 мая. Увеличение продолжительности рабочей недели до 55 часов и больше может привести к росту риска смерти от инсульта. Об этом предупредили в ВОЗ.

При работе от 55 часов и выше риск инсульта повышается на 35%, а смерть от ишемической болезни на 17% по сравнению с 35-40 часами в неделю. Смертность, связанная с работой сверхурочно, выросла на 19% от инсульта и на 42% от проблем с сердцем с 2000 по 2016 годы, отметили в ВОЗ.

«Ни одна работа не стоит того, чтобы подвергать себя риску инсульта или заболевания сердца», — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Продолжительное рабочее время ведет к ранней смерти, предупредила директор департамента ВОЗ по вопросам окружающей среды и здоровья Мария Нейра. Специалисты выступили за создание законов, согласно которым запрещено перерабатывать.

В России многие граждане вынуждены работать сверхурочно – 47%. Подавляющее число опрошенных допустили переработки, если это необходимо для существования компании, выяснили аналитики «Битрикс24».