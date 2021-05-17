Десятки вагонов с «опасными» веществами загорелись в США

Сибли, 17 мая. Товарный поезд сошел с рельсов и загорелся в американском штате Айова. Причины крушения пока не известны.

Местные СМИ опубликовали видео, снятое с квадрокоптера. На кадрах видно, как десятки лежащих вагонов собрались в одном месте и полыхают. Часть состава уцелела и осталась стоять на рельсах.

Черный столб дыма, идущий с места пожара виден во всей округе города Сибли. Экстренные службы предупреждают об опасности распространения огня и эвакуируют обитателей близлежащих зданий, среди которых находятся дом престарелых и больница. По некоторой информации, товарный поезд перевозил «опасные» вещества.

Состав с соляной кислотой ранее перевернулся в штате Миннесота. Специалисты устанавливают ущерб, который был нанесен природе в результате крушения.