Израильская армия сообщила о новых авиаударах по сектору Газа

Москва, 17 мая. Израиль нанес очередной удар по территории сектора Газа. Истребители атакуют с воздуха террористические объекты в Газе, говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Другие подробности авиаударов представители израильской стороны не приводят. Сообщение о новой атаке по сектору Газа появилось на странице ЦАХАЛ в соцсети Twitter.

Обстановка на границе Израиля и палестинского сектора Газа резко обострилась 10 мая. Столкновения мусульман с полицией Израиля, начавшиеся после выселения палестинских семей из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, спровоцировали военный конфликт в регионе.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан обвинил в начале боевых действий ХАМАС. Он считает, что таким образом движение пытается удержать власть в секторе Газа.