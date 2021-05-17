Кинотеатры и рестораны Великобритании вернутся к работе с 17 мая

Лондон, 17 мая. Сфера обслуживания возвращается к привычной работе в Великобритании. С 17 мая откроются кинотеатры, музеи, рестораны, кафе и пабы.

Ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, снимут в Великобритании, кроме Северной Ирландии. Гражданам разрешат отправиться за рубеж, но «зеленый список» стран, по возвращению из которых не нужно сидеть на карантине, мал и состоит из 12 государств и территорий.

С 17 мая британцам официально разрешат ходить друг к другу в гости, устраивать свадьбы в помещении с количеством гостей до 30 человек. Число участников похоронных церемоний при этом не ограничено.

Жители Великобритании продолжают проходить вакцинацию от коронавируса. И своевременно поставленная прививка спасла жизни свыше 11 тысяч человек и предотвратила тяжелые последствия болезни.