Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 мая 04:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:07
Спорт
Футболистки «Барселоны» впервые в истории выиграли женскую Лигу чемпионов
04:04
Происшествия
Баскетболист потерял сознание и умер во время любительской игры в Москве
04:00
Украина
На Украине ужесточат наказание за использование символики СССР и РФ
03:59
Происшествия
«Три трупа, не считая собаки»: спор из-за пса закончился смертельной стрельбой в Алабаме
03:39
Общество
Вильфанд предупредил жителей части регионов РФ о будущей «супержаре»
03:38
Общество
Работающие больше 55 часов в неделю рискуют умереть от инсульта
03:27
Происшествия
Десятки вагонов с «опасными» веществами загорелись в США
03:15
Происшествия
Израильская армия сообщила о новых авиаударах по сектору Газа
03:08
Общество
Кинотеатры и рестораны Великобритании вернутся к работе с 17 мая
03:05
Спорт
Дзюба иронично высказался о видео с его самоудовлетворением
03:00
Шоу-бизнес
Топ-7 фильмов с участием Меган Фокс
02:59
Происшествия
Пьяные москвичи перевернулись на квадроцикле в районе Мытищ
02:54
Общество
Голикова предложила расширить использование материнского капитала
02:53
Происшествия
Водитель сбил двух детей на пешеходном переходе в Самарской области
02:50
Общество
«Родительский контроль» за финансами подростков может появиться в России
02:34
Общество
Диетолог Бобровский назвал лучшее время для завтрака
02:14
Происшествия
Подросток из Петербурга подвесил за ошейник собаку и стал ею размахивать
02:13
Общество
Дачникам назвали четыре простых способа по преображению участка в курорт
02:10
Политика
Пушков напомнил Зеленскому историю Украины
02:04
Общество
Роспотребнадзор дал советы по спасению от жары
Все новости
17 мая 04:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:07
Спорт
Футболистки «Барселоны» впервые в истории выиграли женскую Лигу чемпионов
04:04
Происшествия
Баскетболист потерял сознание и умер во время любительской игры в Москве
04:00
Украина
На Украине ужесточат наказание за использование символики СССР и РФ
03:59
Происшествия
«Три трупа, не считая собаки»: спор из-за пса закончился смертельной стрельбой в Алабаме
03:39
Общество
Вильфанд предупредил жителей части регионов РФ о будущей «супержаре»
03:38
Общество
Работающие больше 55 часов в неделю рискуют умереть от инсульта
03:27
Происшествия
Десятки вагонов с «опасными» веществами загорелись в США
03:15
Происшествия
Израильская армия сообщила о новых авиаударах по сектору Газа
03:08
Общество
Кинотеатры и рестораны Великобритании вернутся к работе с 17 мая
03:05
Спорт
Дзюба иронично высказался о видео с его самоудовлетворением
03:00
Шоу-бизнес
Топ-7 фильмов с участием Меган Фокс
02:59
Происшествия
Пьяные москвичи перевернулись на квадроцикле в районе Мытищ
02:54
Общество
Голикова предложила расширить использование материнского капитала
02:53
Происшествия
Водитель сбил двух детей на пешеходном переходе в Самарской области
02:50
Общество
«Родительский контроль» за финансами подростков может появиться в России
02:34
Общество
Диетолог Бобровский назвал лучшее время для завтрака
02:14
Происшествия
Подросток из Петербурга подвесил за ошейник собаку и стал ею размахивать
02:13
Общество
Дачникам назвали четыре простых способа по преображению участка в курорт
02:10
Политика
Пушков напомнил Зеленскому историю Украины
02:04
Общество
Роспотребнадзор дал советы по спасению от жары
Все новости

Дзюба иронично высказался о видео с его самоудовлетворением

Спорт
Дзюба иронично высказался о видео с его самоудовлетворением
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

Москва, 17 мая. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба публично высказался об инциденте, со «сливом» его интимного видео, который стоил футболисту капитанской повязки в команде и места в сборной.

Российский футболист рассказал, что узнал о публикации видео сразу же, так как многие его знакомые и близкие начали писать ему с предложением о помощи. Видеоролик появился в Сети в ноябре 2020 года, передает RT.

«В какой момент я понял, что видео уже в интернете? Сразу же, как появилось. Мне сразу начали писать все мои знакомые и близкие. Очень много людей сразу отреагировали — как помочь? Меня предупреждали, что есть ситуация, что, мол, будут всякие на тебя… Но я не придавал значения — типа, кто я и что я? Не такого полета птица. Зато теперь все знают, что у меня 22-й номер. Это же самая залайканная в комментариях — шутка про руки? Это да, стабильно», — заявил Дзюба.

Кроме того, футболист рассказал, что к моменту публикации видеоролика, записи было уже более двух лет. Форвард также заявил, что когда произошел данный скандал, ему было настолько тяжело, что он не смог сдержать слезу.

Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). Футболист за всю свою карьеру забил более 200 мячей, а в текущем сезоне РПЛ ему удалось отличиться 20 раз.

Артем Дзюба Зенит видео
Комментировать
Самое популярное
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Армия 91290 14 мая 2021
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Общество 32546 14 мая 2021
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Шоу-бизнес 20222 15 мая 2021
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Армия 20002 15 мая 2021
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Шоу-бизнес 18179 15 мая 2021
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Все новости / Спорт / Дзюба иронично высказался о видео с его самоудовлетворением
Рейтинг@Mail.ru