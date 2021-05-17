Дзюба иронично высказался о видео с его самоудовлетворением

Москва, 17 мая. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба публично высказался об инциденте, со «сливом» его интимного видео, который стоил футболисту капитанской повязки в команде и места в сборной.

Российский футболист рассказал, что узнал о публикации видео сразу же, так как многие его знакомые и близкие начали писать ему с предложением о помощи. Видеоролик появился в Сети в ноябре 2020 года, передает RT.

«В какой момент я понял, что видео уже в интернете? Сразу же, как появилось. Мне сразу начали писать все мои знакомые и близкие. Очень много людей сразу отреагировали — как помочь? Меня предупреждали, что есть ситуация, что, мол, будут всякие на тебя… Но я не придавал значения — типа, кто я и что я? Не такого полета птица. Зато теперь все знают, что у меня 22-й номер. Это же самая залайканная в комментариях — шутка про руки? Это да, стабильно», — заявил Дзюба.

Кроме того, футболист рассказал, что к моменту публикации видеоролика, записи было уже более двух лет. Форвард также заявил, что когда произошел данный скандал, ему было настолько тяжело, что он не смог сдержать слезу.

Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). Футболист за всю свою карьеру забил более 200 мячей, а в текущем сезоне РПЛ ему удалось отличиться 20 раз.