Пьяные москвичи перевернулись на квадроцикле в районе Мытищ

Москва, 17 мая. Нетрезвые водитель и пассажир катались на квадроцикле, однако наехали на препятствие и перевернулись вместе с транспортным средством в округе Мытищи. Об этом пишет телеканал «360».

Во время инцидента водитель ехал на квадроцикле по перерытой части газона. Когда москвичи нарвались на препятствие, транспортное средство перевернулось вместе с водителем и пассажиром. В итоге квадроцикл накрыл собой двух нетрезвых людей.

Инцидент произошел во дворе жилого комплекса «Императорские мытищи». После аварии на место прибыли сотрудники медицинской помощи. Медики забрали двоих пострадавших в реанимацию.

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