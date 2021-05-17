Голикова предложила расширить использование материнского капитала

Москва, 17 мая. Материнский капитал могут разрешить тратить на новые цели. С таким предложением выступила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова уже обратилась к президенту РФ Владимиру Путину со своей инициативой, передают «Известия». Вице-премьер считает необходимым разрешить вкладывать материнский капитал в строительство и реконструкцию жилья сразу после рождения ребенка. Сейчас сделать это можно только после достижения малышом трехлетнего возраста.

Вместе с этим материнский капитал могут разрешить использовать на образование, которое оказывают ИП с соответствующими лицензиями. Если глава государства одобрит предложение, то разработкой законопроекта займется Минтруд РФ.

На сегодняшний день на территории России насчитывается около 1,6 миллиона многодетных семей. Все они могут рассчитывать на те или иные льготы в 2021 году.