Водитель сбил двух детей на пешеходном переходе в Самарской области

Тольятти, 17 мая. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Тольятти. Одному ребенку понадобилась скорая медицинская помощь.

Инцидент произошел недалеко от центра города Тольятти. Водитель не остановился на пешеходном переходе, где дорогу переходили двое детей. Мальчики шли через проезжую часть справа налево по переходу, на котором не было регулирующего светофора. Дети в результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы. У одного подростка было зафиксировано сотрясение головного мозга.

ДТП с летальным исходом произошло в Туле в конце апреля. Автобус в какой-то момент столкнулся с грузовиком.