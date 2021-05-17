«Родительский контроль» за финансами подростков может появиться в России

Москва, 17 мая. Центробанк намерен ввести «родительский контроль» за финансами несовершеннолетних. С предложением в регулятор обратился ОНФ.

Предпосылкой идеи стало свободное открытие банковских счетов детям от 14 до 18 лет без согласия законных представителей. Взрослым не дают никакой информации о совершаемых подростками операциях, опираясь на банковскую тайну, пишут «Известия».

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева пояснила, что люди до 18 лет являются частично дееспособными, и их интересы в инстанциях должны защищать представители. Но в банковской сфере такой возможности у них нет.

«Вместе с тем в вопросах банковского обслуживания у законных представителей фактически нет возможности исполнять эти обязанности и решать вопросы в досудебном порядке», — заявила Лазарева.

Кроме открытия счетов в банках люди берут деньги взаймы. Центробанк выступил против выдачи средств с переменной ставкой на слишком короткие или длинные сроки. Соответствующие ограничения прописаны в законопроекте регулятора.