Диетолог Бобровский назвал лучшее время для завтрака

Москва, 17 мая. Завтрак считается важным приемом пищи, так как он дает человеку энергию. В какое время следует начинать утреннюю трапезу, рассказал диетолог Андрей Бобровский.

Лучшим временем для завтрака считается первые полтора часа после пробуждения. Можно обойтись легкими блюдами. В будние дни начинать трапезу следует в одно и то же время, передает радио Sputnik.

«Когда прием пищи происходит в одно и то же время, к этому времени адаптируется пищеварительная система, нервная система. Одно и то же время позволяет человеку насытиться адекватным количеством еды», — отметил эксперт.

Полное отсутствие завтрака может негативно сказаться на здоровье некоторых людей. Это касается имеющих избыточный вес, расстройство пищевого поведения. Но если человек здоров и не сформировал привычку есть по утрам, то это может быть нормально, объяснил Бобровский.

Желающим похудеть следует отказаться есть на завтрак яйца. Белок быстро усваивается и у человека появляется чувство голода. Утром специалисты советуют есть мясо или птицу.