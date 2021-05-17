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17 мая 02:41
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новостей
02:34
Общество
Диетолог Бобровский назвал лучшее время для завтрака
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Происшествия
Подросток из Петербурга подвесил за ошейник собаку и стал ею размахивать
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Общество
Дачникам назвали четыре простых способа по преображению участка в курорт
02:10
Политика
Пушков напомнил Зеленскому историю Украины
02:04
Общество
Роспотребнадзор дал советы по спасению от жары
02:00
Общество
В Крыму подсчитали, на сколько ежегодно увеличивается ущерб от водной блокады Украины
01:46
Происшествия
Водитель-лихач врезался в забор при задержании полицией в Петербурге
01:44
Общество
Кабмин РФ рассматривает возможность продления льготной ипотеки
01:36
Происшествия
Движение транспорта по улице Красной Пресне восстановлено
01:36
Общество
Внештатный журналист CNN оказался сторонником Гитлера
01:30
Происшествия
Петушиные бои в Мексике закончились трагедией
01:24
Общество
My Health Reads назвал неприемлемые для хранения в холодильнике продукты
01:21
Политика
Блинкен и Лавров обсудят «Северный поток — 2» на ближайшей встрече
01:20
Общество
Специалисты по питанию дали советы по употреблению консервов
01:01
Происшествия
Пожар в офисном здании произошел на западе Москвы
01:00
Общество
Официант, принесите обсчет: юрист объяснил, что делать при обмане с чеком в заведении
00:56
Спорт
Головин помог «Монако» победить «Ренн» в матче чемпионата Франции
00:51
Общество
Сериал «Бриджертоны» получит спин-офф о молодой королеве Шарлотте
00:45
Происшествия
Пять человек стали жертвами стрельбы в Торонто
00:43
Общество
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Диетолог Бобровский назвал лучшее время для завтрака

Общество
Диетолог Бобровский назвал лучшее время для завтрака
pixabay.com

Москва, 17 мая. Завтрак считается важным приемом пищи, так как он дает человеку энергию. В какое время следует начинать утреннюю трапезу, рассказал диетолог Андрей Бобровский.

Лучшим временем для завтрака считается первые полтора часа после пробуждения. Можно обойтись легкими блюдами. В будние дни начинать трапезу следует в одно и то же время, передает радио Sputnik.

«Когда прием пищи происходит в одно и то же время, к этому времени адаптируется пищеварительная система, нервная система. Одно и то же время позволяет человеку насытиться адекватным количеством еды», — отметил эксперт.

Полное отсутствие завтрака может негативно сказаться на здоровье некоторых людей. Это касается имеющих избыточный вес, расстройство пищевого поведения. Но если человек здоров и не сформировал привычку есть по утрам, то это может быть нормально, объяснил Бобровский.

Желающим похудеть следует отказаться есть на завтрак яйца. Белок быстро усваивается и у человека появляется чувство голода. Утром специалисты советуют есть мясо или птицу.

здоровье завтрак советы
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