Дачникам назвали четыре простых способа по преображению участка в курорт

Москва, 17 мая. Заграничные морские курорты в 2021 году для многих россиян останутся недоступными. Тем не менее устроить отдых можно на собственной даче благодаря ряду простых решений.

Первым способом является установка бассейна на территории участка. Это поможет частично заменить море, также в воду можно насыпать ароматизированную траву и морскую соль. Если бассейн поставить невозможно — фито-бочка или купель могут стать хорошей альтернативой.

Второй способ — установка шезлонгов с зонтиками. Они могут помочь полностью погрузиться в атмосферу пляжа. Третий вариант — столики и барные стулья. Эти предметы мебели помогут создать на загородном дачном участке уютное пространство.

Четвертый метод — повесить на стене дома фотообои, где изображены зарубежные пляжи. Главным достоинством этого способа является то, что надоевшую картинку можно сменить в любой момент.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев детально объяснил, что можно и нельзя строить на даче. Простые советы специалиста помогут избежать ненужных финансовых и эмоциональных потерь.