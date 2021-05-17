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17 мая 02:42
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Диетолог Бобровский назвал лучшее время для завтрака
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Происшествия
Подросток из Петербурга подвесил за ошейник собаку и стал ею размахивать
02:13
Общество
Дачникам назвали четыре простых способа по преображению участка в курорт
02:10
Политика
Пушков напомнил Зеленскому историю Украины
02:04
Общество
Роспотребнадзор дал советы по спасению от жары
02:00
Общество
В Крыму подсчитали, на сколько ежегодно увеличивается ущерб от водной блокады Украины
01:46
Происшествия
Водитель-лихач врезался в забор при задержании полицией в Петербурге
01:44
Общество
Кабмин РФ рассматривает возможность продления льготной ипотеки
01:36
Происшествия
Движение транспорта по улице Красной Пресне восстановлено
01:36
Общество
Внештатный журналист CNN оказался сторонником Гитлера
01:30
Происшествия
Петушиные бои в Мексике закончились трагедией
01:24
Общество
My Health Reads назвал неприемлемые для хранения в холодильнике продукты
01:21
Политика
Блинкен и Лавров обсудят «Северный поток — 2» на ближайшей встрече
01:20
Общество
Специалисты по питанию дали советы по употреблению консервов
01:01
Происшествия
Пожар в офисном здании произошел на западе Москвы
01:00
Общество
Официант, принесите обсчет: юрист объяснил, что делать при обмане с чеком в заведении
00:56
Спорт
Головин помог «Монако» победить «Ренн» в матче чемпионата Франции
00:51
Общество
Сериал «Бриджертоны» получит спин-офф о молодой королеве Шарлотте
00:45
Происшествия
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Дачникам назвали четыре простых способа по преображению участка в курорт

Общество
Дачникам назвали четыре простых способа по преображению участка в курорт
pixabay.com  /  Hans Braxmeier

Москва, 17 мая. Заграничные морские курорты в 2021 году для многих россиян останутся недоступными. Тем не менее устроить отдых можно на собственной даче благодаря ряду простых решений.

Первым способом является установка бассейна на территории участка. Это поможет частично заменить море, также в воду можно насыпать ароматизированную траву и морскую соль. Если бассейн поставить невозможно — фито-бочка или купель могут стать хорошей альтернативой.

Второй способ — установка шезлонгов с зонтиками. Они могут помочь полностью погрузиться в атмосферу пляжа. Третий вариант — столики и барные стулья. Эти предметы мебели помогут создать на загородном дачном участке уютное пространство.

Четвертый метод — повесить на стене дома фотообои, где изображены зарубежные пляжи. Главным достоинством этого способа является то, что надоевшую картинку можно сменить в любой момент.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев детально объяснил, что можно и нельзя строить на даче. Простые советы специалиста помогут избежать ненужных финансовых и эмоциональных потерь.

бассейн курорт дача
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Все новости / Общество / Дачникам назвали четыре простых способа по преображению участка в курорт
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