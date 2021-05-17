Пушков напомнил Зеленскому историю Украины

Москва, 17 мая. Претензии Украины на исконную «европейскость» звучат нелепо и натужливо. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского за недавнее высказывание. Тот отметил в соцсети Instagram, что «Украина невозможна без Европы, а Европа невозможна без Украины». Парламентарий напомнил Зеленскому историю его страны.

Европа, по словам Пушкова, не подозревала о существовании Украины со времен Карла Великого. На континенте на протяжении веков появлялись новые королевства, империи и государства. Украины среди них не было.

«Этими безымянными землями правили крымские ханы и польские шляхтичи, австро-венгерские короли и русские императоры, и никто из них не мог даже представить себе, что Европа невозможна без Украины — за ее отсутствием. Да и сейчас Украина в лучшем случае — пришлая падчерица Европы: содержать не очень хочется, а выгнать невозможно», — подчеркнул сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков недавно также высмеял Зеленского за его публикацию, в которой тот назвал свою страну «центром и сердцем Европы». Сенатор считает, что Украина является «безнадежной окраиной».