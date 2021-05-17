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17 мая 02:41
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новостей
02:34
Общество
Диетолог Бобровский назвал лучшее время для завтрака
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Происшествия
Подросток из Петербурга подвесил за ошейник собаку и стал ею размахивать
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Общество
Дачникам назвали четыре простых способа по преображению участка в курорт
02:10
Политика
Пушков напомнил Зеленскому историю Украины
02:04
Общество
Роспотребнадзор дал советы по спасению от жары
02:00
Общество
В Крыму подсчитали, на сколько ежегодно увеличивается ущерб от водной блокады Украины
01:46
Происшествия
Водитель-лихач врезался в забор при задержании полицией в Петербурге
01:44
Общество
Кабмин РФ рассматривает возможность продления льготной ипотеки
01:36
Происшествия
Движение транспорта по улице Красной Пресне восстановлено
01:36
Общество
Внештатный журналист CNN оказался сторонником Гитлера
01:30
Происшествия
Петушиные бои в Мексике закончились трагедией
01:24
Общество
My Health Reads назвал неприемлемые для хранения в холодильнике продукты
01:21
Политика
Блинкен и Лавров обсудят «Северный поток — 2» на ближайшей встрече
01:20
Общество
Специалисты по питанию дали советы по употреблению консервов
01:01
Происшествия
Пожар в офисном здании произошел на западе Москвы
01:00
Общество
Официант, принесите обсчет: юрист объяснил, что делать при обмане с чеком в заведении
00:56
Спорт
Головин помог «Монако» победить «Ренн» в матче чемпионата Франции
00:51
Общество
Сериал «Бриджертоны» получит спин-офф о молодой королеве Шарлотте
00:45
Происшествия
Пять человек стали жертвами стрельбы в Торонто
00:43
Общество
Снуп Догг снимет сериал про свою роль в американской истории
Все новости

Роспотребнадзор дал советы по спасению от жары

Общество
Роспотребнадзор дал советы по спасению от жары
Агентство городских новостей Москва

Москва, 17 мая. Повышенная температура воздуха может негативно сказаться на здоровье человека. Как избежать опасных последствий, рассказали в Роспотребнадзоре.

В жаркую погоду следует ограничить нахождение на улице и меньше заниматься спортом. Перед выходом из дома нужно одеться в легкую одежду из натуральных тканей светлого цвета. Чтобы не получить солнечный удар, необходимо пользоваться головным убором или зонтом, передает РИА Новости.

При повышенной температуре воздуха следует отдать предпочтение менее калорийной пище, есть рыбу или морепродукты. Для профилактики обезвоживания нужно больше пить. Подойдут чаи, минералка, морс, а от газировки, энергетиков и алкоголя лучше отказаться, сообщили в Роспотребнадзоре.

Поездки следует ограничить или ездить в транспорте утром или вечером. В течение дня советуют принять прохладный душ. Желающим искупаться нужно делать это в специально оборудованных местах с соблюдением всех правил безопасности.

Рекордное потепление ожидается уже на следующей неделе в Москве. Столбик термометра поднимется до +32 градусов. Жаркая погода придет в центр России из туркменской пустыни Каракум, предупредили синоптики.

роспотребнадзор жара советы
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