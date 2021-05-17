Роспотребнадзор дал советы по спасению от жары

Москва, 17 мая. Повышенная температура воздуха может негативно сказаться на здоровье человека. Как избежать опасных последствий, рассказали в Роспотребнадзоре.

В жаркую погоду следует ограничить нахождение на улице и меньше заниматься спортом. Перед выходом из дома нужно одеться в легкую одежду из натуральных тканей светлого цвета. Чтобы не получить солнечный удар, необходимо пользоваться головным убором или зонтом, передает РИА Новости.

При повышенной температуре воздуха следует отдать предпочтение менее калорийной пище, есть рыбу или морепродукты. Для профилактики обезвоживания нужно больше пить. Подойдут чаи, минералка, морс, а от газировки, энергетиков и алкоголя лучше отказаться, сообщили в Роспотребнадзоре.

Поездки следует ограничить или ездить в транспорте утром или вечером. В течение дня советуют принять прохладный душ. Желающим искупаться нужно делать это в специально оборудованных местах с соблюдением всех правил безопасности.

Рекордное потепление ожидается уже на следующей неделе в Москве. Столбик термометра поднимется до +32 градусов. Жаркая погода придет в центр России из туркменской пустыни Каракум, предупредили синоптики.