Водитель-лихач врезался в забор при задержании полицией в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 мая. Нарушитель, уходя от задержания, врезался в забор на Турбинной улице в Петербурге. Водитель заявил, что был не в курсе погони полиции за ним.

Главная причина задержания молодого человека полицией — превышение скоростного режима на одной из улиц Санкт-Петербурга. Требования сотрудников правоохранительных органов остановить машину мужчина не стал выполнять. В ходе поимки преступника полицейским пришлось применить огнестрельное оружие. Погоня продолжалась недолго, поскольку лихач столкнулся с забором. Задержанный не слышал звуки погони из-за громкой музыки в салоне автомобиля.

Московские сотрудники правоохранительных органов получили серьезные травмы при погоне за нарушителем. Лихач на BMW игнорировал просьбы полицейских остановиться.