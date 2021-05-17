Кабмин РФ рассматривает возможность продления льготной ипотеки

Москва, 17 мая. Российские власти рассматривают вариант продления льготной ипотечной программы для приобретения жилья в новостройках.

Вопросом продления льготной ипотеки занимается правительство по поручению президента РФ Владимира Путина. В настоящее время кабмин, по данным «Известий», обсуждает формат и объемы продолжения госпрограммы.

«Используя ее, более 470 тысяч человек купили квартиры на выгодных условиях. В середине этого года программа завершается. По поручению президента правительство прорабатывает вопрос об объемах и формате ее продолжения», — подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

Объемы выдачи ипотеки в России в апреле 2021 года, как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, сопоставимы с показателями декабря прошлого года. В этом месяце был достигнут максимум за всю историю ипотечного кредитования в стране.