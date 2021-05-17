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17 мая 02:41
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Происшествия
Подросток из Петербурга подвесил за ошейник собаку и стал ею размахивать
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Дачникам назвали четыре простых способа по преображению участка в курорт
02:10
Политика
Пушков напомнил Зеленскому историю Украины
02:04
Общество
Роспотребнадзор дал советы по спасению от жары
02:00
Общество
В Крыму подсчитали, на сколько ежегодно увеличивается ущерб от водной блокады Украины
01:46
Происшествия
Водитель-лихач врезался в забор при задержании полицией в Петербурге
01:44
Общество
Кабмин РФ рассматривает возможность продления льготной ипотеки
01:36
Происшествия
Движение транспорта по улице Красной Пресне восстановлено
01:36
Общество
Внештатный журналист CNN оказался сторонником Гитлера
01:30
Происшествия
Петушиные бои в Мексике закончились трагедией
01:24
Общество
My Health Reads назвал неприемлемые для хранения в холодильнике продукты
01:21
Политика
Блинкен и Лавров обсудят «Северный поток — 2» на ближайшей встрече
01:20
Общество
Специалисты по питанию дали советы по употреблению консервов
01:01
Происшествия
Пожар в офисном здании произошел на западе Москвы
01:00
Общество
Официант, принесите обсчет: юрист объяснил, что делать при обмане с чеком в заведении
00:56
Спорт
Головин помог «Монако» победить «Ренн» в матче чемпионата Франции
00:51
Общество
Сериал «Бриджертоны» получит спин-офф о молодой королеве Шарлотте
00:45
Происшествия
Пять человек стали жертвами стрельбы в Торонто
00:43
Общество
Снуп Догг снимет сериал про свою роль в американской истории
Все новости

Внештатный журналист CNN оказался сторонником Гитлера

Общество
Внештатный журналист CNN оказался сторонником Гитлера
Global Look Press  /  Scherl

Вашингтон, 17 мая. Внештатный автор CNN Адиль Раджа заявил, что «миру нужен Гитлер». Пользователи соцсетей обрушились с критикой на журналиста и требуют разъяснений от американского телеканала.

Соответствующий пост был опубликован на странице Раджи в Twitter, однако сейчас он удален. Вместе с этим пользователи обнаружили еще несколько публикаций журналиста на тему восхваления нацистского лидера, передает Fox News.

Во время чемпионата мира по футболу в 2014 году Раджа написал, что болеет за Германию, поскольку страна является родиной Гитлера, который «хорошо поступил с евреями».

Представитель CNN Мэтт Дорник в беседе с The Washington Examiner заявил, что впервые слышит о Радже. Он добавил, что руководство телеканала проводит свое расследование по этому поводу.

Публикации Раджи всплыли на фоне вооруженного конфликта между Израилем и палестинским сектором Газа. Израильская сторона обвиняет в обострении ситуации движение ХАМАС.

сша гитлер cnn
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