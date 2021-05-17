Внештатный журналист CNN оказался сторонником Гитлера

Вашингтон, 17 мая. Внештатный автор CNN Адиль Раджа заявил, что «миру нужен Гитлер». Пользователи соцсетей обрушились с критикой на журналиста и требуют разъяснений от американского телеканала.

Соответствующий пост был опубликован на странице Раджи в Twitter, однако сейчас он удален. Вместе с этим пользователи обнаружили еще несколько публикаций журналиста на тему восхваления нацистского лидера, передает Fox News.

Во время чемпионата мира по футболу в 2014 году Раджа написал, что болеет за Германию, поскольку страна является родиной Гитлера, который «хорошо поступил с евреями».

Представитель CNN Мэтт Дорник в беседе с The Washington Examiner заявил, что впервые слышит о Радже. Он добавил, что руководство телеканала проводит свое расследование по этому поводу.

Публикации Раджи всплыли на фоне вооруженного конфликта между Израилем и палестинским сектором Газа. Израильская сторона обвиняет в обострении ситуации движение ХАМАС.