Петушиные бои в Мексике закончились трагедией

, 17 мая. Мексиканские любители нелегальных турниров по петушиным боям начали перестрелку в одном из городов страны.

Стрельба случилась в одном из домов Акапулько, где проводились нелегальные бои петухов. Погибли в итоге два человека. Одной из умерших стала беременная местная жительница, сообщают местные СМИ. Правоохранительным органам пока не удалось найти причину такого поведения нападавших. Преступники скрылись с места событий, а местные граждане не хотят оказывать всяческую поддержку полицейским.

Мексиканские власти в середине апреля ускорили процесс по депортации нелегальных мигрантов. Решительным шагом для правительства стала высокая преступность среди приезжих граждан.