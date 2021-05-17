My Health Reads назвал неприемлемые для хранения в холодильнике продукты

Москва, 17 мая. Хранить картофель в холодильнике не стоит, так как из-за этого он теряет свои вкусовые свойства. Об этом написал журнал My Health Reads.

Чеснок также относится к категории «запрещенных» продуктов. В условиях повышенной влажности он начинает быстрее портиться и терять свой аромат. Для более долгой сохранности автор статьи советует очистить его от кожуры.

Лук из-за содержания крахмала становится влажным при хранении в холодильнике. А это одна из причин возникновения плесени. Вместе с тем его стоит хранить отдельно от картофеля, так как выделение газов при таком тандеме будет способствовать гниению лука.

Недавно американские кардиологи нашли продукт, который предотвращает преждевременную смерть. Им оказался перец чили, который обладает противовоспалительным, антиоксидантным, противораковым действием.