Блинкен и Лавров обсудят «Северный поток — 2» на ближайшей встрече

Вашингтон, 17 мая. «СП-2» и стабилизация американо-российских отношений станут главными темами обсуждения главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на предстоящей встрече.

Главы внешнеполитических ведомств проведут разговор на министерской сессии Арктического совета. Одним из главных вопросов станет реализация газопровода «Северный поток — 2».

«Проект подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность», — заявил дипломат, отвечая на вопрос о возможносте разговоре на эту тему.

Блинкен подчеркнул, что США не стремятся к эскалации отношений с РФ. По его словам, существуют области, в рамках которых возможен диалог по имеющимся проблемам с главой МИД России.

Недавно в Госдепартаменте озвучили ключевые вопросы для обсуждения на Арктическом совете. США хотят наладить диалог с Россией и выстроить предсказуемые отношения на базе сотрудничества.