Специалисты по питанию дали советы по употреблению консервов

Москва, 17 мая. Консервированные продукты можно использовать в пищу, если нет времени на готовку. Какие правила нужно знать перед употреблением, рассказали эксперты в сфере питания.

Консервы из мяса, рыбы и круп проходят термическую обработку и только потом попадают в банку. Уже в вакууме образуется летучее вещество фуран. Его повышенная концентрация может спровоцировать развитие злокачественных новообразований.

Фуран способен быстро раствориться в воздухе без негативных последствий. Поэтому перед употреблением содержимого консервов специалисты советуют оставить банку открытой на 15-20 минут. Если же весь продукт за раз съесть не получилось, то для хранения лучше переложить его в другую тару.

Продукты, которые не подвергались термической обработке, можно употреблять в пищу сразу после открытия. Для здоровья это безопасно, утверждают специалисты. Речь идет о засоленной икре, горошке и кукурузе.

Консервированные продукты могут нанести вред здоровью людям, страдающим гипертонией. Такая пища содержит много соли, насыщенных жиров и может увеличить нагрузку на сердце, считают медики.