Головин помог «Монако» победить «Ренн» в матче чемпионата Франции

Монако, 17 мая. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отличился забитым голом в домашнем матче 37-го тура чемпионата Франции.

Футболисты «Монако» победили «Ренн» со счетом 2:1. Первый гол на 16-й минуте первого тайма забил Виссам Бен-Йеддер. Ему ассистировал Головин. На 29-й минуте россиянин увеличил преимущество своей команды, точно пробив в створ ворот, пишет RT.

Наставник «Монако» не дал Головину провести на поле все 90 минут игрового времени. Полузащитника заменили на 71-й минуте матча.

В нынешнем сезоне российский полузащитник сыграл за французский клуб в 24 матчах. Ему удалось забить шесть голов и отдать девять голевых передач. Забитый мяч Головина в недавнем поединке с «Рюмийи-Вальер» помог «Монако» пробиться в финал Кубка Франции по футболу.