Сериал «Бриджертоны» получит спин-офф о молодой королеве Шарлотте

Лос-Анджелес, 17 мая. Стриминговый сервис Netflix начнет работу над спин-оффом сериала «Бриджертоны». В центре событий окажется молодая королева Шарлотта, передает The Wrap.

Будущий спин-офф расскажет зрителям о любовной жизни молодой королевы, покажет историю юности Вайолет Бриджертон и леди Данбери. Работу над созданием сериала доверили исполнительному продюсеру «Бриджертонов» Шонде Раймс.

Сериал «Бриджертоны» стал самым успешным проектом Netflix за всю историю стримингового сервиса. И уже известны актеры, которые вернутся к своим ролям во втором сезоне. Среди них нет Реге-Жан Пейджа, сыгравшего герцога Гастингса. Эту информацию подтвердил сам звезда проекта.